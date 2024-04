È questo il futuro di Apple Watch X? Arriva lo spettacolare render basato sui rumor

Il prossimo Apple Watch potrebbe chiamarsi Apple Watch X, per celebrare il decimo anniversario dal lancio degli smartwatch di Cupertino. Il cambiamento non sarà solo nel nome: al contrario, Apple implementerà una pletora di novità sul suo prossimo orologio intelligente, a partire dal design. Vediamolo in questi nuovi, incredibili render!

A realizzare i render è il canale YouTube AppleTrack, che afferma di essersi basato sui numerosi leak che hanno circondato Apple Watch X negli ultimi mesi, nonché sugli ultimi rumor sul dispositivo. Non si tratta dunque di render ufficiali, ma il video comparso su YouTube nelle scorse ore potrebbe avvicinarsi davvero molto a quello che sarà poi il dispositivo finale che verrà lanciato da Apple nei prossimi mesi, presumibilmente a settembre.

Secondo AppleTrack, l'Apple Watch X sarà circa il 10-15% più sottile rispetto all'Apple Watch di Serie 9 lanciato nel 2023. Nonostante ciò, sul lato della cassa troverà ancora una volta spazio la Digital Crown. Per alcuni esperti di settore, tuttavia, quest'ultima potrebbe essere sostituita con un "nuovo" Pulsante Azione, del tutto simile a quello implementato lo scorso anno su iPhone 15 Pro e Pro Max e che dovrebbe debuttare anche su iPhone 16 nel corso dell'autunno.

Sfortunatamente, però, i render evidenziano che i cinturini degli Apple Watch di attuale generazione non saranno compatibili con Apple Watch X, dal momento che quest'ultimo dovrebbe implementare un sistema con degli attacchi magnetici, e non più fisici. Secondo AppleTrack, la novità non avrà solo una funzione estetica, ma servirà anche a risolvere dei problemi hardware, liberando molto spazio al di sotto della scocca dello smartwatch.

Questo spazio guadagnato dovrebbe servire per l'implementazione di una batteria più grande e di alcuni nuovi sensori, sui quali però AppleTrack non si è voluto sbilanciare. Infine, lo YouTuber ha riportato che Apple Watch X avrà uno schermo microLED e dei bordi attorno al display nettamente più sottili rispetto agli orologi smart di attuale generazione della Mela Morsicata.

