In futuro ci saranno sempre più blackout nelle città, per un motivo che non vi aspettate

Qual è il periodo in cui i blackout si verificano più comunemente? Avete indovinato, durante l'estate! Il motivo è semplice: c'è un consumo enorme di elettricità perché la gente sente il bisogno di stare al fresco attraverso i condizionatori. Proprio per questo motivo, i guasti nella rete elettrica potrebbero diventare la norma in futuro.

In base a quanto riportato da uno studio pubblicato su Earth's Future, nel 2021 c'è stato un aumento del consumo di energia davvero spaventoso. Secondo l'articolo, il fabbisogno di aria condizionata delle famiglie statunitensi supererà probabilmente la capacità energetica del paese entro l'inizio degli anni '30. Se questo è vero negli USA, potrebbe essere potenzialmente vero per la maggior parte dei paesi civilizzati del mondo.

"Con l'aumento delle temperature causato dal cambiamento climatico, la domanda di aria condizionata aumenta di conseguenza, poiché le persone si sforzano di mantenersi fresche", scrivono gli autori dello studio. Uno dei modi migliori per superare questa "crisi" è utilizzando l'energia della fusione nucleare... anche se ci vorrà comunque del tempo per ottenerla.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i ricercatori suggeriscono di attuare fin da adesso importanti cambiamenti e miglioramenti alla rete elettrica nazionale. Se ciò non accade, gli USA non saranno in grado di fornire elettricità sufficiente per soddisfare la domanda un giorno. Questo studio non è nuovo, perché si parla da tempo che l'utilizzo dell'aria condizionata negli Stati Uniti aumenterà del 60% entro il 2050.