Il futuro climatico sarà sempre più drammatico: ecco cosa ci aspetta

Indagando su come il clima influenzi i forti temporali in tutta Europa, gli esperti climatici hanno dimostrato che, in futuro, ci sarà un significativo aumento del verificarsi di intense precipitazioni.

Gli scienziati stimano infatti che queste massicce tempeste potrebbero essere 14 volte più frequenti del normale entro la fine del secolo, con impatti devastanti come abbiamo già visto in Germania e Belgio.

Guidati dal dr. Abdullah Kahraman, della School of Engineering dell'Università di Newcastle, i ricercatori hanno utilizzato simulazioni di modelli climatici molto dettagliati presso il Met Office Hadley Centre del Regno Unito. Hanno quindi scoperto che il movimento più lento delle tempeste consente loro di incrementare la quantità di pioggia che si accumula localmente, aumentando il rischio di inondazioni improvvise in tutta Europa, molto più di quanto previsto dagli studi precedenti.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters , mostrano che le tempeste che producono piogge intense possono spostarsi più lentamente con i cambiamenti climatici, aumentando la durata dell'esposizione a questi eventi estremi.

Il dr. Abdullah Kahraman ha dichiarato: "Con i recenti progressi nella potenza di calcolo dei supercomputer, ora disponiamo di simulazioni climatiche paneuropee che studiano l'atmosfera in modo molto dettagliato, come fanno i modelli di previsione meteorologica a corto raggio. Questi modelli hanno infatti una spaziatura della griglia di circa 2 km, che consente loro di simulare molto meglio i fronti temporaleschi, con conseguente migliore rappresentazione degli estremi".

Il prof. Hayley Fowler, della University School of Engineering di Newcastle, ha aggiunto: "I governi di tutto il mondo sono stati troppo lenti nel ridurre le emissioni di gas serra e il riscaldamento globale continua a ritmo sostenuto. Questo studio suggerisce che i cambiamenti alle tempeste estreme saranno significativi e causeranno un aumento della frequenza di inondazioni devastanti in tutta Europa.

Questo, insieme alle attuali inondazioni, è il campanello d'allarme di cui abbiamo bisogno per produrre sistemi migliori di allerta e gestione delle emergenze, oltre a implementare fattori di sicurezza contro i cambiamenti climatici nei nostri progetti di infrastrutture per renderli più robusti a questi gravi eventi meteorologici ".

La prof.ssa Lizzie Kendon, Science Fellow al Met Office e docente presso l'Università di Bristol, ha concluso: "Questo studio mostra che, con il riscaldamento globale, oltre all'intensificazione delle precipitazioni possiamo anche aspettarci un grande aumento di tempeste con il potenziale per gli accumuli di elevate precipitazioni. Questo è molto rilevante anche in merito alle recenti inondazioni osservate in Germania e Belgio, che evidenziano gli impatti devastanti di questo particolare tipo di precipitazioni".

I risultati dello studio sono quindi estremamente rilevanti per la mitigazione del clima e la politica di adattamento in Europa, con implicazioni specifiche per i futuri impatti delle inondazioni, la progettazione di sistemi infrastrutturali e la gestione delle risorse idriche.