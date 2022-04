Il futuro del cloud gaming è roseo: previsto un boom entro il 2024

Nonostante alcuni report diano per certo il fallimento di Google Stadia, sembra che il cloud gaming sia più in forma che mai, almeno in termini di guadagni economici. Lo streaming videoludico, infatti, ha fatto registrare nell'ultimo anno un raddoppio dei suoi introiti, che sono passati da 671 Milioni a 1,5 Miliardi di Dollari.

La notizia arriva da un report di Newzoo, secondo cui il mercato del cloud gaming è più che duplicato negli ultimi dodici mesi, grazie ai pagamenti effettuati da un totale di 21,7 milioni di utenti sparsi sulle principali piattaforme di streaming di videogiochi nel 2021. Le previsioni per il futuro, nonostante alcuni servizi ancora fatichino ad imporsi, sembrano essere rosee, poiché il mercato cloud potrebbe quadruplicare entro il 2024.

Nello specifico, il rapidissimo aumento degli introiti generati dallo streaming videoludico dovrebbe dipendere dal fatto che la tecnologia del cloud gaming si sia raffinata e semplificata, mentre gli sviluppi delle connessioni internet permettano di accedere al servizio a molti più utenti che in passato. Ciò potrebbe portare ad un aumento ancora più marcato dell'adozione di console pensate per il cloud nei prossimi anni.

Un'altra ragione dell'aumento delle vendite di servizi e dispositivi per il cloud gaming dovrebbe essere la crisi dei chip che colpisce l'elettronica di consumo e che ha reso introvabili per buona parte del 2021 le principali console, come PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch OLED, ma anche diverse CPU e GPU per il gaming su PC.

Stando a Newzoo, comunque, il numero di giocatori cloud potrebbe passare da 21,7 milioni fino a 58,6 milioni da qui al 2024, con un aumento degli introiti fino a 6,3 miliardi di Dollari su base annua. Insomma, un mercato potenzialmente ricchissimo, che potrebbe richiamare a sé tutti i grandi nomi del settore videoludico.