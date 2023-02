In futuro una foglia potrebbe diventare più preziosa di un lingotto d'oro

Dopo millenni noi esseri umani stiamo iniziando a guardare allo spazio come un luogo più vicino e più facile da esplorare, complice il mesto futuro che sembra spettare alla Terra. Questo interesse per l’ignoto giunge con molte domande e considerazioni bizzarre: per esempio, è vero che la foglia di un albero è più preziosa di un lingotto d’oro?

Ok, è indubbiamente un quesito piuttosto astruso che ci fa sembrare pazzi, ma provate a riflettere su una possibile risposta affermativa. A oggi la crisi ambientale sta mettendo a rischio non solo specie animale ma anche diverse piante: magari in un futuro alcune zone ricche di alberi verranno sommerse dal mare che si avvicina alle odierne coste, oppure gli incendi estivi distruggeranno intere foreste, come abbiamo visto nell’estate 2021 con l’incendio in Siberia. E non stiano nemmeno considerando la deforestazione in atto in certe aree del mondo.

Insomma, avete capito: la quantità di alberi diminuisce e, con ciò, il numero di foglie. Ad ogni modo, la quantità di oro sarebbe comunque inferiore. Provate però ad allargare la vostra visione al resto dell’universo: già conosciamo grandi asteroidi ricchi di oro come 16 Psyche, dal valore di 10 quintilioni di dollari, cosa esclude che ce ne siano molti altri come lui? Conosciamo anche pianeti dove piovono diamanti, per di più, e in tali ambienti non serve la vita come nella Terra.

Per gli alberi, ergo le foglie, serve vita. Lo stesso vale per le perle, ad esempio. In un futuro (che non sembra così distante) in cui potremo esplorare più velocemente l’universo, e nel quale il nostro caro pianeta vedrà una crisi ambientale ancora più accentuata, è evidente che l’oro diventerà molto meno raro di una foglia. Anzi, probabilmente già lo è ora.

Ora come ora chiunque vi definirebbe “folli” e “pessimisti” nell’esporre questa idea ma, in fin dei conti, dobbiamo ammettere con tristezza che potrebbe avverarsi.