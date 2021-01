Il futuro di Huawei è a 3nm: nuovo Kirin 9010 in arrivo!

Sono passati meno di tre mesi dal lancio di Huawei Mate 40 Pro con il SoC Kirin 9000 a 5nm ma il colosso cinese continua a sviluppare nuove tecnologie a pieno regime. La notizia delle ultime ore è che l'azienda starebbe lavorando su un nuovo SoC Kirin 9010 con processo produttivo da 3nm per il futuro Huawei Mate 50.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, il nuovo System-on-Chip di Huawei dovrebbe vedere la luce nel quarto trimestre dell'anno appena iniziato, ma non sarà da solo. Secondo le fonti infatti, l'azienda starebbe progettando di far convivere Kirin 9000 e Kirin 9010 nella famiglia Mate 50, a seconda della fascia di prezzo.

Huawei non è la prima azienda a provare ad affacciarsi sui 3nm: Apple si è infatti accaparrata le nuove linee di produzione di TSMC che secondo i piani dovrebbero arrivare sul mercato nel 2022, quindi non per il prossimo chip Apple A15 che continuerà a essere a 5nm.

Se Huawei dovessere riuscire a effettuare il lancio entro il 2021 sarebbe una notizia davvero incredibile per la società, duramente colpita dalle sanzioni statunitensi, che si è vista costretta a slegarsi dal suo storico brand secondario, Honor, per far fronte alle limitate capacità del colosso cinese di procurarsi materie prime e componenti.

La stessa Honor infatti ha ufficializzato un accordo di cooperazione con Microsoft per portare sul mercato nuovi notebook che saranno sviluppati in stretta collaborazione tra le due aziende.