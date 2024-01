Sciare in Europa sarà quasi impossibile se continua a fare così caldo

Gli amanti della montagna possono ancora trascorrere le vacanze natalizie e buona parte dell'inverno sciando e godendosi lo scenario delle montagne innevate. Tuttavia un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change garantisce che in futuro tutto questo potrebbe diventare solo un ricordo...

Secondo questo report, con una media di 2 gradi in più, rispetto al periodo pre-industriale, buona parte degli impianti sciistici europei (che si colloca all'interno di 2.234 località invernali differenti) rischia di svanire, da qui ai prossimi anni, poiché la neve non sarà mai abbastanza per coprire le pendici e i versanti delle montagne.

Questo scenario colpisce anche quelle località in cui già da oggi si fa un grande uso di neve artificiale, per consentire ai turisti di godersi il meritato relax. I danni dunque saranno elevati per tutto il settore turistico invernale e solo in Francia sono a rischio oltre 120.000 posti di lavoro.

La questione è grave e anche per questo gli autori dello studio, tra cui Hughes Francois, ricercatore presso l'Istituto nazionale francese per la ricerca agronomica, hanno cercato di essere estremamente chiari. Paesi come l'Italia, la Svizzera, l'Austria, la stessa Francia e i paesi Scandinavi, ma anche Spagna, Gran Bretagna, Russia e Azerbaigian, dove ci sono degli impianti sciistici, rischiano di venire coinvolti in un vero collasso imprenditoriale.

Con soli 2 gradi centigradi in più nell'atmosfera, il 53% dei comprensori sciistici rischia di rimanere senza neve da qui a qualche decennio. Con 4 gradi in più, invece, quasi la totalità delle mete invernali, il 98% del totale, non avrà più neppure un fiocco di neve e in breve sarà condannato a chiudere, non avendo molti margini di adattamento.

Questo succede perché il caldo non rischia solo di bloccare le condizioni favorevoli alle nevicate, ma colpisce anche la produzione della neve artificiale, che prevede comunque basse temperature e molta acqua.

Gli scienziati ricordano come le mete turistiche invernali hanno anche altri problemi. Per esempio, l'alloggio e il trasporto dei turisti dalle piste sciistiche a valle produce una quantità esorbitante di carbonio, che finisce in atmosfera, contribuendo al surriscaldamento climatico. La stessa produzione di neve artificiale produce grandi quantità di carbonio, per non parlare del consumo energetico delle strutture ricettive in quota.

Inoltre la neve sta sempre più diventando anche una sorta di spugna del particolato di scarico delle vetture. Una situazione che rende le mete turistiche invernali attualmente una vera e propria bomba ecologica, per i nostri polmoni.

Tutto questo sembra essere valido anche per le comunità invernali extra europee, ma gli scienziati si sono concentrati maggiormente sull'Europa, visto che presenta le piste più visitate ed antiche del mondo. Le sfide delle comunità montane sono dunque molto numerose e abbiamo ancora poco tempo per migliorare la situazione.