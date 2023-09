Il futuro di iPhone sarà iPhone Ultra: acquisirà foto e video spaziali per Vision Pro

Su Weibo si parla ancora una volta dell’iPhone Ultra, che però non dovrebbe vedere la luce con la gamma iPhone 15. Un nuovo rapporto pubblicato su Weibo torna sulla questione e si sofferma sulle specifiche tecniche del futuristico smartphone.

Secondo quanto emerso, iPhone Ultra dovrebbe essere in grado di acquisire foto e video spaziali per l’Apple Vision Pro presentato durante la WWDC. Di conseguenza, tale smartphone dovrebbe vedere la luce solo dopo il lancio del visore per la realtà aumentata e virtuale di Apple dal momento che la possibilità di acquisire video e foto spaziali senza poterle poi utilizzare sarebbe quanto meno singolare.

Apple Vision Pro, infatti, utilizza fotocamere rivolte verso l’esterno per creare contenuti 3D immersivi da mostrare sul visore. Le foto ed i video spaziali sono progettati proprio per offrire agli utenti una “profondità incredibile” e secondo Apple sono progettate per consentire agli utenti di rivivere i propri ricordi come mai prima d’ora.

Ovviamente, i video e le foto standard degli iPhone possono comunque essere visualizzati su Vision Pro, ma le immagini e le clip 3D sono notevolmente più coinvolgenti e possono essere catturati solo utilizzando lo stesso visore. iPhone Ultra dovrebbe includere questa fotocamera 3D, ma non è chiaro se si aggiungerà alle lenti attualmente presenti su iPhone oppure se Apple riprogetterà completamente il comparto fotografico.

Sempre a proposito di iPhone, nelle ultime ore si sono intensificati i rumor secondo cui iPhone 15 Pro e Pro Max costeranno di più.