Il futuro del latte? Coltivato in laboratorio e senza lattosio: potrebbe arrivare presto

Un'azienda californiana, chiamata Perfect Day, potrebbe aver trovato il metodo per creare del latte in laboratorio senza l'ausilio della mucca. Sicuramente un'ottima notizia, che potrebbe evitare del tutto lo sfruttamento dell'animale - almeno per quanto riguarda gli impianti industriali.

Attualmente stiamo vedendo sempre più alimenti coltivati in laboratorio, come la carne, e il mercato è destinato solo a crescere. Il latte è notoriamente difficile da replicare in ambiente da laboratorio, poiché contiene un cocktail di proteine ​​e grassi complicati da creare artificialmente. La sfida è sicuramente importante, ma Perfect Day sembra essere sicura di sé: i loro prodotti non sono un'alternativa al latte, sono latte (così hanno recentemente affermato).

La loro impresa è iniziata nel 2014. Dopo aver perfezionato il processo - e assicurato che il loro prodotto fosse sicuro al 100% - hanno presentato il loro latte alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per l'approvazione e, dopo un lungo calvario, l'ente ha ritenuto i prodotti sicuri.

Come fanno a fare questo latte in laboratorio? Vengono presi i geni dalla mucca e, attraverso grandi vasche di fermentazione riempite con funghi produttori di proteine ​​del latte, possono generare enormi quantità di prodotto in modo incredibilmente rapido. Il prodotto finito è senza lattosio e senza colesterolo.

Senza alcun dubbio la questione "creata in laboratorio", sia per quanto riguarda la carne che il latte, è destinata a far discutere. Tuttavia questa sembra essere la scelta più giusta, sia per quanto riguarda l'etica che per quanto riguarda la questione ambientale. Gli allevamenti intensivi, infatti, sono insostenibili per quanto riguarda questi due punti.

Adesso la palla passa a voi: acquistereste e consumereste mai del latte creato in laboratorio? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!