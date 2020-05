In futuro ancora lontano l'universo sarà molto più oscuro di oggi

Le stelle che vediamo durante la notte sono le più luminose del nostro quartiere galattico, la maggior parte di esse, infatti, o sono troppo deboli (come le nane rosse) o sono troppo piccole. Anche la stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, è così piccola e debole che non può essere vista senza un telescopio.

Quest'ultima è una nana rossa e, nonostante la loro debolezza, sono incredibilmente longeve. Per una stella come il nostro Sole, la velocità di fusione è davvero intensa, rilasciando le enormi quantità di energia necessarie per sostenere la stella contro la gravità schiacciante del suo stesso peso. Le stelle più grandi, invece, si esauriranno ancora più velocemente: nel giro di pochi milioni di anni (la maggior parte di quelle che vediamo nel cielo notturno, quindi).

Rispetto ai colossi più grandi, le nane rosse "consumano" pochissimo. Per questo motivo, queste piccole stelle possono durare per periodi incredibilmente lunghi: centinaia di miliardi di anni, fino a 10 trilioni di anni per i più piccoli. In un futuro molto lontano, talmente lontano che la mente umana non può arrivarci, le stelle come la nostra e quelle più grandi alla fine moriranno.

Tutto ciò che resterà nell'Universo saranno queste deboli nane rosse che illumineranno il cosmo nel miglior modo possibile. Nel complesso, però, lo spazio resterà ancor di più vuoto e - sopratutto - oscuro.