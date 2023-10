In futuro le medicine saranno forme di vita artificiali, ecco in che senso

In futuro, invece di ingerire una pillola per curare un malanno, potresti ingoiare una forma di vita artificiale, progettata per operare dentro il corpo, analizzando e combattendo le malattie. Questa visione sta diventando sempre più concreta grazie alle ricerche condotte da un team dell'Università della Danimarca e degli USA.

Questi scienziati stanno esplorando come molecole ibride, create combinando DNA e proteine, possano formare la base di queste entità viventi artificiali. L'idea alla base di questo progetto è che questi microscopici bio-bots potrebbero essere programmati per affrontare specifici problemi di salute, che si tratti di somministrare determinati farmaci o di stimolare specifiche cellule del sistema immunitario.

"In natura, la maggior parte degli organismi ha nemici naturali, ma alcuni no", spiega il biotecnologo Chenguang Lou. "Sarebbe logico creare una forma di vita artificiale che potesse diventare un nemico per questi patogeni." Queste entità potrebbero assumere la forma di virus, batteri o cellule ingegnerizzate. Sebbene la realizzazione pratica di queste forme di vita artificiali sia ancora lontana, gli scienziati hanno già creato ciò che viene chiamato un coniugato peptide-DNA, una molecola che combina DNA e peptidi, catene di amminoacidi utilizzate per formare proteine.

Tale combinazione offre un controllo preciso sulla codifica della molecola e una grande versatilità nelle reazioni chimiche che può facilitare (anche per fare la birra!). Oltre alla creazione di forme di vita artificiali, queste molecole ibride potrebbero anche essere utilizzate per sviluppare vaccini virali su misura, offrendo un nuovo modo di combattere le infezioni. La ricerca nel campo delle molecole ibride è ancora agli albori, ma le potenzialità sono immense.