In futuro gli organi saranno recapitati dallo spazio: vuole farlo questa Startup

In futuro si avrà uno scenario in cui l'umanità avrà già colonizzato - almeno - l'orbita terrestre bassa, che sfrutterà per la creazione di avamposti e colonie spaziali. Nel frattempo, questa Startup chiamata Inversion Space vuole trasportare merci nell'orbita terrestre, per poi farle tornare sulla Terra qualora se ne avesse bisogno.

Una parte fondamentale del discorso della Startup, così come afferma il New York Times, è che le capsule potrebbero trasportare organi umani negli ospedali prima che siano necessari per le procedure mediche (un po' come i droni). In questo modo, pensandoci, gli organi potrebbero essere disponibili in poco tempo e, soprattutto, a bisogno... dopo essere arrivati dallo spazio a una velocità 25 volte quella del suono.

L'obiettivo dei due fondatori della Startup non è confinato solo agli organi, ma a tutti gli oggetti che richiedono una consegna "super veloce". La startup ha già ricevuto 10 milioni di dollari di finanziamenti e, secondo quanto affermato, potrebbero essere consegnati anche veri e propri container di unità ospedaliere mobili capaci di essere schierati ovunque ce ne sia bisogno.

Devono ancora essere condotti numerosi passi da giganti per la creazione di questo progetto, soprattutto considerando il fatto che spedire gli oggetti nello spazio non è economico... anche se il prezzo si abbassa giorno dopo giorno grazie a realtà come SpaceX. Certo, l'idea è sicuramente interessante - visto che potrebbe salvare anche delle vite - ma dobbiamo ancora capire come sarà sviluppata.