Il futuro dei pannelli fotovoltaici è nella perovskite?

In un nuovo articolo pubblicato sul New Journal of Chemistry, alcuni scienziati russi hanno proposto di utilizzare la perovskite, un minerale costituito da titanato di calcio, come componente per le celle solari dei pannelli fotovoltaici. Un materiale che ridurrebbe significativamente i costi di produzione. Sarà davvero una svolta?

Secondo gli esperti, le celle solari in perovskite (PSC) sono un'alternativa promettente alle familiari celle in silicio, fornendo al contempo la stessa quantità di energia ma con uno spessore del materiale 180 volte inferiore.

Inoltre, la loro tecnologia di produzione è molto più semplice ed economica di quella delle celle al silicio. Vi è però un problema: i PSC hanno una nota mancanza di stabilità. Ad oggi, una delle soluzioni più efficaci, spiegano gli specialisti, sarebbe la selezione di nuovi materiali così da poter assicurare il trasporto dei portatori di carica dopo che sono stati ottenuti nello strato di perovskite stesso.

Gli scienziati dell'UrFU e dell'Istituto di Sintesi Organica dell'Accademia delle Scienze russa, hanno quindi proposto un nuovo tipo di materiale per il trasporto di elettroni nella PSC, che presenta numerosi vantaggi.

Secondo gli autori, infatti, con il nuovo materiale sono stati in grado di raggiungere un'efficienza di conversione dell'energia solare del 12%, che è paragonabile alla performance media delle controparti di mercato.

Il Prof. Gennady Rusinov, del Dipartimento di Tecnologia di Sintesi Organica dell'UrFU, ha affermato: "La famiglia di molecole che abbiamo trovato trasporta elettroni nella PSC in maniera meno performante rispetto a quelle usate finora, ma sono circa il doppio più economiche, molto più facili da produrre ed hanno una serie di altri vantaggi tecnologici".

"Inoltre, le nostre molecole sono prive dei principali inconvenienti legati ai fullereni e la loro sintesi è molto semplice, anche in grandi quantità. Le proprietà ottiche, elettrochimiche ed elettroniche delle nostre molecole sono anche facilmente modificabili. Infine, sono dipoli, garantendo così la possibilità di migliorare la PSC", ha aggiunto il Prof. Rusinov.

Nello studio, i ricercatori hanno anche proposto una tecnica di sintesi completa per le nuove molecole, studiandone inoltre la stabilità termica, le proprietà elettroniche ed ottiche.

Ormai l'energia solare è un dato di fatto, soprattutto ora che l'UE ha presentato il piano RePower, con l'obbligo di pannelli fotovoltaici sugli edifici dal 2025. Bisognerà quindi trovare materiali sempre più performanti ma al contempo ecologici, evitando gli inquinanti pericolosi come piombo, cobalto e nichel presenti nei chip, nelle batterie e negli stessi pannelli solari.