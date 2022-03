Il futuro è qui: compagnia vuole fornire Internet ad alta velocità sulla Luna e Marte

Con Starlink Elon Mush ha intenzione di portare internet in tutto il globo, e in futuro sarà possibile collegarsi sul web da qualsiasi parte della Terra... anche mentre ci troveremo in villeggiatura sulla Luna o addirittura su Marte. Mentre l'idea di una vacanza sul nostro satellite è lontana, quella di internet, invece, no.

La startup Aquarian Space ha appena ricevuto 650.000 di dollari di finanziamenti iniziali per sviluppare l'idea di collegare la Terra, la Luna e potenzialmente anche Marte con la banda larga. L'obiettivo è quello di creare una rete internet abbastanza veloce per lo streaming di video 4K. La società punta a implementare il suo primo sistema di comunicazioni lunari entro il 2024.

Gli esperti della startup hanno intenzione di creare Solnet, ovvero una rete satellitare commerciale ad alta velocità capace di trasmettere dati con velocità di 100 megabit al secondo. "Nel 2021 c'erano 13 lander, orbiter e rover su e intorno alla luna", afferma Kelly Larson, CEO di Aquarian Space. "Entro il 2030 ne avremo circa 200, creando un'economia lunare multimiliardaria. Questo non può accadere senza comunicazioni Terra-Luna solide e affidabili".

Aquarian Space potrebbe sembrare l'ultima arrivata sul campo, ma attualmente sta eseguendo revisioni tecniche con diverse società che partecipano al programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA. Questo programma dell'agenzia spaziale americana porterà diversi carichi utili, lander e altre apparecchiature scientifiche sulla luna durante questo decennio a sostegno del programma Artemis, con l'obiettivo di portare gli umani sul nostro satellite.

Ovviamente la connessione internet sulla luna non servirà ai "turisti spaziali" per vedersi i film su Netflix, ma alle agenzie di tutto il mondo per comunicare in modo affidabile e istantaneo.