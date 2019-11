Apple continua a lavorare per migliorare l'assistente vocale Siri. Secondo quanto riferito da alcuni siti, che hanno scovato un brevetto presentato di recente dalla compagnia di Cupertino, in futuro Siri potrebbe essere in grado di rilevare le emozioni degli utenti, oltre alle loro richieste.

Nella licenza la Mela ipotizza uno scenario in cui la fotocamera frontale di iPhone analizza le espressioni facciali delle persone per capire lo stato emotivo delle persone mentre queste pongono domande a Siri. In questo modo Apple mira a ridurre all'osso le incomprensioni o le interpretazioni errate delle richieste.

E' probabile che il sistema si basi sulle tecnologie utilizzate per il Face ID per effettuare la scansione dei muscoli facciali e rilevare le microespressioni del volto. Secondo quanto riportato, questa analisi insieme ai comandi vocali potrebbe aiutare Siri ad interpretare meglio le domande, ed al contempo potrebbe rivelarsi utile anche per permettere agli ingegneri di capire quando una risposta si è dimostrata soddisfacente.

Chiaramente, come sempre in questi casi siamo nel campo delle indiscrezioni: le società sono solite presentare brevetti presso gli uffici dedicati ma nella maggior parte dei casi questi non si traducono in realtà e sono usati solo per arricchire il portafoglio di licenze.

Fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti.