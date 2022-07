Il futuro della Terra saranno superalberi geneticamente modificati, ecco perché

Gli scienziati stanno cercando da anni una tecnologia per eliminare efficacemente la C02, così da ridurre gli effetti del riscaldamento climatico. Attualmente è la natura ad offrirci il metodo più innovativo e incredibile di tutti: gli alberi, da sempre degli assorbitori di anidride carbonica super ottimizzati.

Tuttavia c'è un piccolo problema: gli alberi non crescono in fretta e anche per quelli più rapidi ci vogliono decenni. Proprio per questo motivo la startup di San Francisco "Living Carbon" ha deciso di sviluppare superalberi geneticamente modificati con una rapida crescita e l'azienda spera di piantarne 4 milioni entro il 2023.

Accelerare questo processo di crescita potrebbe letteralmente accelerare la cattura naturale del carbonio, che potrebbe aumentare l'efficacia degli sforzi di riforestazione. Uno studio - che ancora non sottoposto a revisione paritaria - pubblicato dalla società all'inizio di quest'anno ha mostrato successi piuttosto significativi.

Nell'arco di cinque mesi, infatti, un pioppo modificato è cresciuto di circa il 53% in più rispetto alla sua controparte media non modificata; l'equivalente del 27% in più di carbonio rimosso dall'atmosfera per singola unità. Entro il 2030, pensate, gli alberi della startup avranno rimosso dall'aria 604 milioni di tonnellate di carbonio in più.

Purtroppo, però, questi superalberi non sono una soluzione definitiva al cambiamento climatico e gli sforzi da fare sono ben altri.