In futuro trilioni di persone vivrà all'interno di cilindri nello spazio

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e CEO di Blue Origin, ha condiviso una visione futuristica in cui un trilione di persone potrebbero vivere in enormi stazioni spaziali cilindriche, fluttuando nei lontani angoli del nostro sistema solare.

Durante un'intervista con il podcaster Lex Fridman, Bezos ha descritto questi habitat, simili a quelli immaginati dallo scrittore di fantascienza Gerard K. O’Neill, come la soluzione per sostenere un numero astronomico di esseri umani. Secondo Bezos, queste stazioni spaziali sono necessarie perché "le superfici planetarie sono semplicemente troppo piccole."

A differenza del suo principale concorrente nello spazio, il CEO di SpaceX Elon Musk, che mira a rendere l'umanità "multiplanetaria" e a stabilire città su altri pianeti come Marte, Bezos immagina la Terra come una destinazione vacanziera. Il nostro pianeta diventerebbe un luogo da visitare, "nello stesso modo in cui si potrebbe andare al Parco Nazionale di Yellowstone", afferma Fridman.

Il miliardario crede che gli umani futuri potranno scegliere di vivere in una colonia O'Neill di Amazon o di ritornare sulla Terra. La visione di Bezos è ottimista anche riguardo al futuro dell'intelligenza artificiale, affermando che le persone sono "eccessivamente preoccupate" per i pericoli della tecnologia.

Una visione futuristica che solleva interrogativi importanti: come cambierà la nostra percezione della Terra se diventasse una semplice destinazione turistica?