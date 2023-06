Quale futuro vede Mark Zuckerberg per l'IA? Oltre ChatGPT e Google Bard

Al netto delle preferenze in termini di smartphone di Mark Zuckerberg, vale la pena soffermarsi su altre opinioni espresse pubblicamente dal CEO di Meta. Infatti, quest'ultimo ha spiegato quale futuro vede per l'intelligenza artificiale, indicando una strada un po' diversa rispetto ad altre grandi figure del mondo Tech.

A tal proposito, nell'ambito di un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Lex Fridman a inizio giugno 2023, Zuckerberg è sceso nel dettaglio di ciò che si aspetta di vedere in campo IA in futuro. Più precisamente, il CEO di Meta ha spiegato che al giorno d'oggi il settore sembra concentrarsi molto sul realizzare un'unica intelligenza artificiale in grado di "fare tutto" (gli esempi effettuati da Zuckerberg sono relativi alla "sfida" tra ChatGPT e Google Bard), ma potrebbe non essere questa la strada da seguire.

Nella visione di Zuckerberg, infatti, in futuro non ci sarà un'unica IA "migliore" di altre, visto che le persone hanno esigenze diverse. Basti pensare al mondo dei brand: ci potrebbe volere una soluzione di intelligenza artificiale specifica e allineata con la direzione dell'azienda per far effettivamente funzionare un servizio di questo tipo. In parole povere, secondo il CEO di Meta si andrà sempre più verso un mondo in cui un po' tutti avranno la propria IA personalizzata, considerando anche che alcuni progetti vertono già oggi sul provare a far girare soluzioni di questo tipo in locale.

"Il fattore principale che differenzia la mia visione da ciò che vedo con OpenAI, Google e altri è essenzialmente che chiunque altro sta realizzando la singola IA tuttofare. O dialoghi con Bard o dialoghi con Bing. [...] Dal mio punto di vista ci saranno molte IA differenti con cui le persone vorranno interagire, in modo simile a quanto avviene nel mondo delle applicazioni, in cui ci sono app diverse che hanno scopi differenti e ricoprono diversi ruoli emotivi", ha affermato Zuckerberg.

Invitandovi a recuperare l'intervista integrale nel caso in cui siate interessati ad approfondire il contesto in cui sono state rilasciate queste dichiarazioni, risultava intrigante riassumere in che modo una personalità di spicco del mondo Tech come il CEO di Meta vede il futuro dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo, non sono in pochi ad attendere ulteriori sviluppi relativamente all'implementazione dell'IA generativa su Instagram (e altri servizi Meta).