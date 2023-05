In futuro i vestiti saranno fatti con un materiale vivente in grado di ripararsi da solo

Sulla rivista Advanced Functional Materials degli scienziati di alcune università del Regno Unito hanno scoperto e analizzato dei sottili fili simili a radici che vengono prodotti da molti funghi. Quest'ultimi possono potenzialmente essere utilizzati come materiale biodegradabile e indossabile che è anche in grado di ripararsi da solo.

I primi esperimenti sono stati effettuati sul fungo Ganoderma lucidum, che produce una pelle da filamenti ramificati noti come ife, che insieme si intrecciano in una struttura chiamata micelio. Quest'ultimo potrebbe diventare un comodo sostituto dei capi d'abbigliamento in pelle... anche se il processo della sua creazione deve essere accelerato e ridimensionato.

"I risultati suggeriscono che i materiali del micelio possono sopravvivere in ambienti secchi e oligotrofici e che l'autoguarigione è possibile con un intervento minimo dopo un periodo di recupero di due giorni", scrivono i ricercatori nel loro articolo. Attualmente le prime prove sono troppo sottili e delicate per essere trasformate in un indumenti.

Tuttavia gli addetti ai lavori sono certi che grazie alle prossime innovazioni potranno trasformare il materiale in una pelle più dura, possibilmente combinando strati o plastificando in glicerolo. Per quanto riguarda la "riparabilità", dopo i test effettuati hanno dimostrato che la sostanza era effettivamente in grado di sostituire i fori praticati, se posta in condizioni simili in cui era cresciuto (un po' come il calcestruzzo).

Il tessuto era resistente come prima, sebbene fosse ancora possibile vedere dove erano stati i fori. C'è ancora molta strada da fare prima che qualcuno indossi vestiti fatti di funghi... ma l'applicazione sembra essere interessante.