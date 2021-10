G.SKILL annuncia il kit RAM DDR5 Trident Z5 più veloce al mondo

Dopo il rilascio del trailer delle RAM G.Skill Trident Z5, il produttore asiatico torna alla carica annunciando il kit di memorie RAM DDR5 Trident Z5 più veloce al mondo. Si parla, per l’esattezza, del primo kit DDR5-6600 al mondo, per velocità estrema e latenza bassissima grazie ai circuiti Samsung ad alte prestazioni.

L’annuncio odierno di G.SKILL International Enterprise lo trovate sul sito ufficiale dell’azienda, dove sono stati svelati tutti i dettagli lato design e tecnici del prodotto. L’estetica non cambia rispetto al modello base: esterno elegante, futuristico, con striscia di alluminio spazzolato nero inserito in un corpo argento metallizzato o nero opaco. Non manca poi la barra superiore nera o, in alternativa, RGB traslucida.

Tuttavia, questo kit in particolare sarà un DDR5-6600 CL36-36-36-76 da 32 GB (2 banchi per 16 GB l’uno), pensato per gli amanti del gaming, semplici appassionati e, soprattutto, overclocker. Queste nuove memorie RAM DDR5 Trident Z5 si confermano quindi l’attuale top di gamma sul mercato, perfette per coloro che vogliono già passare al futuro della RAM.

I nuovi kit di memoria Trident Z5 e Trident Z5 RGB saranno disponibili tramite G.SKILL e i suoi partner di distribuzione in tutto il mondo entro novembre 2021, con i detti kit di memoria dalle specifiche più elevate in uscita verso la fine dell’anno.

Abbiamo anche parlato delle memorie DDR5 GALAX RGB compatibili con i LEGO, un’idea bizzarra ma molto accattivante.