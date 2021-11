G.SKILL e ASUS battono il record mondiale: Trident Z5 DDR5 spinta a 8704 MT/s

Come se i test precedenti sulla RAM Trident Z5 DDR5 a 7000 MT/s fossero un semplice gioco, G.SKILL si spinge oltre assieme ad ASUS per battere il precedente record mondiale di velocità: la medesima Trident Z5 DDR5 ha ufficialmente raggiunto quota 8704 MT/s, mostrando le sue performance in condizioni estreme.

A raggiungere questo traguardo è stato l’overclocker “hocayu”, di cui potete vedere la prova validata in calce alla notizia. La piattaforma su cui è stato raggiunto questo record vede l’utilizzo di una scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 APEX assieme al processore di dodicesima generazione Intel Core i7-12700KF, membro della famiglia Alder Lake.

In fondo alla tabella potete quindi vedere i dati della RAM utilizzata: si tratta del kit DDR5 Trident Z5 che, di base, tocca i 4800 MT/s. Grazie all’utilizzo dell’azoto liquido per raffreddare il sistema a temperature sotto lo zero, come potete vedere da immagine di copertina, è stato dunque possibile superare il precedente record mondiale di frequenza di memoria raggiungendo gli 8704 MT/s a 4352,3 MHz. Dati spaventosi che confermano ancora una volta la potenza raggiungibile dal nuovo standard DDR5. Ora sarà interessante capire se anche altri marchi si diletteranno in test simili con il supporto di popolari overclocker, rilanciando la sfida con la taiwanese G.SKILL.

A proposito di quest’ultima, ricordiamo che sul mercato la società ha lanciato anche i kit DDR5 Ripjaws S5 low-profile.