G.SKILL rilascia il primo trailer ufficiale delle RAM DDR5 Trident Z5

Si uniscono sempre più tasselli al puzzle delle memorie RAM DDR5 G.Skill Trident Z in arrivo sul mercato. Dopo i primi teaser rilasciati a fine settembre, la società taiwanese oggi ha pensato di mostrare al pubblico i nuovi moduli RGB con un trailer dedicato.

La società taiwanese G.Skill ha confermato dunque il lancio imminente della sua RAM DDR5 Trident Z5 di punta, una delle prime serie di kit disponibili sul mercato consumer e progettate principalmente per gli amanti dei videogiochi. Allo stato attuale non sono noti ulteriori dettagli tecnici a proposito di questi moduli; ciononostante, possiamo aspettarci kit da minimo 2x8GB sul mercato, con standard JEDEC di 4800 MT/s.

Il video trailer ufficiale di G.Skill Trident Z5 e Trident Z5 RGB lo potete trovare allegato a questa notizia e, assieme all’immagine di copertina, mostra esattamente quale sarà il design scelto dal team asiatico. La descrizione che accompagna il filmato ribadisce il "motto" di modernità e performance: “Il nome G.SKILL Trident è ampiamente noto per la sua straordinaria abilità di overclocking e il Trident Z5 per la generazione DDR5 non fa eccezione. […] La nuovissima famiglia Trident Z5 incorpora elementi hypercar nell'iconico design del dissipatore di calore Trident, creando un esterno elegante e futuristico”.

Si notano dunque la striscia di alluminio spazzolato nera e il corpo argenteo metallizzato o, in alternativa, dal colore nero opaco. Non mancherà, inoltre, l’iconica barra illuminata RGB nella serie Trident Z5 RGB. Tutto ciò dovrà soddisfare gli occhi dei fan e dei lettori interessati fino all’annuncio ufficiale della gamma, con annesse specifiche tecniche e informazioni su prezzi e disponibilità.

Nel frattempo, sempre a proposito della RAM d’ultima generazione, GALAX sta preparando le memorie RAM DDR5 GALAX RGB personalizzabili con i LEGO.