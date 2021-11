G.SKILL si spinge al limite: ecco la RAM DDR5 Trident Z5 a 7000 MT/s

Quando G.SKILL ha annunciato il kit RAM Trident Z5 DDR5-6600 e DDR5-6666 CL40, attualmente noti come i più veloci al mondo, non ci si poteva aspettare il raggiungimento così rapido dell’overclock a 7000 MT/s con timing CL40-40-40-76, eppure è avvenuto. L’azienda taiwanese, ormai, sembra inarrestabile.

Ciò significa molto per l’intero mercato della RAM DDR5 e non solo per G.SKILL: sebbene il marchio asiatico sia il primo ad annunciare così tanti kit e a mostrare le loro capacità, il futuro di questi prodotti prossimamente sarà noto grazie anche ad altri brand come TeamGroup, il primo a lanciare RAM DDR5 per il segmento consumer, ma anche Corsair e Gigabyte, con quest’ultima che ha anticipato una lista di RAM a 7000 MHz supportate dalla sua scheda madre Z690 Aorus Tachyon.

Tornando però al caso specifico delle G.SKILL Trident Z5 DDR5 da 32 GB, esse sono riuscite a raggiungere 7000 MT/s con timing CL40-40-40-76 superando precedenti record di overclock che, fino a qualche tempo fa, erano eguagliabili solamente con sistemi di raffreddamento a temperatura sotto zero. Un prodigio vero e proprio della tecnica, segno dell’evoluzione della tecnologia di memoria. Allo stato attuale non si prevede il lancio di kit DDR5-7000, se non per il 2022. Nel frattempo, chi vorrà effettuare l’upgrade alle piattaforme Z690 con CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione, potrà pensare all’acquisto di un numero limitato di kit DDR5, dai prezzi alquanto elevati.

Ricordiamo, infine, che G.SKILL ha presentato anche i moduli low-profile Ripjaws S5.