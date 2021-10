G.SKILL svela le nuove RAM Trident Z5 DDR5 con velocità fino a 6400 MT/s

Gli ennesimi benchmark apparsi in rete hanno mostrato le reali prestazioni della CPU i5-12400, uno dei rappresentanti della fascia media della dodicesima generazione di processori Intel Alder Lake, i primi compatibili con lo standard DDR5.

Tra le particolarità della nuova generazione, infatti, oltre all'architettura ibrida, si parla del chiacchierato supporto alle RAM DDR5, che stanno iniziando a fare capolino sul mercato con le loro incredibili prestazioni.

Proprio in questo contesto arriva l'annuncio di G.SKILL che ha svelato la sua prima linea di RAM DDR5, rappresentata dai modelli Trident Z5 DDR5. Fra le particolarità, l'azienda annuncia che i nuovi moduli verranno commercializzati con velocità fino a DDR5-6400 e, per questo particolare modello, timing CL36-36-36-76 in configurazione 2x 16GB.

In catalogo arriveranno tre varianti, ovvero DDR5-5600, DDR5-6000 e DDR5-6400, tutte e tre in kit 2x 16GB.

Le nuove Trident Z5 rappresentano una delle poche soluzioni disponibili al lancio dei nuovi processori e saranno basate su IC Samsung ad alte prestazioni. Il colosso sudcoreano, tra l'altro, recentemente ha annunciato le memorie Samsung DDR5 da 14nm.

Rinnovate nel design, con look più futuristico nel dissipatore di calore metallico, disponibile in colorazione bianca e nera, mentre viene confermata la barra con illuminazione RGB, completamente controllabile attraverso la suite G.SKILL Trident Z Lighting Control.

Quanto alla disponibilità, si parla del mese di novembre 2021 a livello globale.