Il G7 entra a gamba tesa sull'IA: pronto un codice di condotta per gli sviluppatori

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, il G7 nella giornata di oggi dovrebbe approvare un codice di condotta per le aziende che sviluppano sistemi avanzati d’intelligenza artificiale, allo scopo di mitigare i rischi e possibili utilizzi pericolosi.

A quanto pare, il codice di condotta volontario mira a diventare un punto di riferimento per i paesi che vogliono approvare leggi sull’intelligenza artificiale ed affronterà anche tematiche come la privacy ed i rischi per la sicurezza.

L’agenzia di stampa spiega che il codice sarà in undici e punti e "mira a promuovere un'intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile in tutto il mondo e fornirà una guida volontaria per le azioni delle organizzazioni che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, compresi i modelli di base più avanzati e i sistemi di intelligenza artificiale generativa”.

Nel documento si legge che il pacchetto “ha lo scopo di aiutare a cogliere i benefici e ad affrontare i rischi e le sfide portate da queste tecnologie”, e vuole esortare le aziende ad adottare le misure adeguato per identificare, valutare e mitigare i rischi durante il ciclo di vita dell’IA, oltre che frenare utilizzi impropri.

Alle aziende potrebbe essere richiesto di pubblicare rapporti sulle capacità, i limiti d’uso e l’abuso di tali sistemi, oltre che di investire in controlli sulla sicurezza