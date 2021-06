G7 Londra, raggiunto accordo storico sulla tassazione globale delle multinazionali

I sette ministri delle finanze riunitisi a Londra nella giornata di oggi, sabato 5 giugno 2021, hanno raggiunto un accordo storico per impegnarsi nell’introduzione di una tassa minima globale del 15% sulle società multinazionali, con un focus particolare nelle grandi aziende del settore tecnologico.

Come riportato da RTE, è stato il ministro delle finanze del Regno Unito Rishi Sunak ad annunciare questo accordo tramite Twitter affermando che i ministri del gruppo G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) sono riusciti nell’intento di trovare questo piano comune cruciale per “riformare il mondo sistema fiscale per renderlo adatto all'era digitale globale e, soprattutto, per assicurarsi che sia equo in modo che le aziende giuste paghino la tassa giusta nei posti giusti”.

Uno dei termini fondamentali, infatti, prevede dalle aziende più grandi il pagamento delle tasse anche dove generano vendite e non solamente dove hanno una presenza fisica. Le percentuali specifiche prevedono l’aliquota minima del 15% in ogni paese, con riferimento alle mega imprese con margini superiori al 10%. Inoltre, il 20% dei profitti superiori al 10% di margini dovrà essere riallocato nei Paesi dove vengono realizzate le vendite.

Anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen si è espressa in merito: “I ministri delle finanze del G7 hanno assunto oggi un impegno significativo e senza precedenti che fornisce un enorme slancio verso il raggiungimento di una solida tassa minima globale [che] porrebbe fine alla corsa al ribasso nella tassazione delle società e garantirebbe equità per la classe media e i lavoratori negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

Nel mirino ci sono in particolare i giganti del mondo tech, ovvero Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Sia Nick Clegg, vicepresidente per gli affari globali di Facebook, che un portavoce del colosso dell’e-commerce e José Castañeda per Google hanno dichiarato di sostenere questo processo di riforma fiscale internazionale per far sì che le aziende paghino più tasse in maniera equilibrata in tutto il mondo, ritenendo l’accordo del G7 “un gradito passo avanti nello sforzo di raggiungere questo obiettivo”.

Rimanendo nella realtà internazionale, recentemente l’Unione europea ha annunciato l’avvio della preparazione di un “Digital Wallet” per accedere ai servizi europei; o ancora, a fine maggio è stato convalidato il Green Pass europeo per viaggiare nel Vecchio Continente.