G7, Meloni ribadisce: "IA sfida più decisiva del nostro tempo"

Il 2024 sarà l’anno in cui l’Italia sarà presidente del G7. In vista del via delle riunioni, che culmineranno nel vertice dei Capi di Stato in programma dal 13 al 15 Giugno 2024 a Borgo Egnazia, la Presidenza del Consiglio ha diffuso un video di presentazione in cui la Presidente del Consiglio parla del tema principale.

Nella clip di presentazione, che trovate in apertura, la Presidente Meloni rimarca quanto affermato nella conferenza stampa di fine anno.

Secondo il Capo del Governo, infatti, tra i temi principali che saranno portati dall’Italia al tavolo del G7 c’è l’intelligenza artificiale, che rientra tra le tecnologie in via di sviluppo che suscitano maggiore interesse e preoccupazione da parte delle autorità di regolamentazione per i possibili usi illegali e per l’impatto che potrebbe avere sulle democrazie. Emblematico è quanto fatto da OpenAI in vista delle elezioni USA: lo sviluppatore di ChatGPT infatti ha diffuso le linee guida anti fake news a ridosso di un anno che toccherà non solo gli Stati Uniti, ma anche l’Unione Europea con le elezioni della prossima primavera.

In merito all’AI, Giorgia Meloni afferma che “l’intelligenza artificiale è la sfida più decisiva del nostro tempo”, e per tale ragione ha esortato lo sviluppo di “meccanismi di governance” che facciano in modo che l’intelligenza artificiale “sia incentrata sull’uomo e controllata dall’uomo”. È in quest’ottica che probabilmente si è inserito il colloquio tra Bill Gates e Giorgia Meloni di qualche giorno fa a Palazzo Chigi.