I gabbiani sembrano preferire il cibo toccato dall'uomo

I gabbiani, i simpatici e famosissimi uccelli di mare che si vedono spesso sulle coste, sembrano avere buon occhio per il cibo. Se dovessero scegliere tra un boccone che si trova a terra o qualcosa di più gustoso precedentemente in mano a qualcuno, i volatiti sceglierebbero la seconda opzione.

Secondo una nuova ricerca, il gabbiano reale nordico (Larus argentatus) tende a preferire il cibo che mangiano gli umani. "Il numero di gabbiani reali è in calo, ma le popolazioni urbane sono aumentate", afferma la zoologa Madeleine Goumas dell'Università di Exeter. "Nonostante siano comuni in molte città, non si sa molto sul comportamento dei gabbiani urbani".

In base a delle ricerche precedenti, i gabbiani potrebbero essere capaci di leggere i segnali visivi degli umani, un po' come fanno i cani domestici. Per scoprire se ciò fosse vero, i ricercatori hanno posto davanti a diversi gabbiani due secchielli che nascondevano dei dolcetti. Uno di questi dolci (chiamato Flapjack) è stato tenuto in mano per 20 secondi, prima di essere lasciato a terra.

Dei 38 gabbiani osservati, quasi l'80% di loro ha scelto quello che era stato toccato dall'uomo. "Ciò dimostra che la manipolazione umana del cibo attira l'attenzione dei gabbiani ed è più attraente del cibo che i gabbiani non hanno osservato essere maneggiato", scrivono gli autori. Il team ha poi ripetuto lo stesso esperimento, questa volta utilizzando due spugne invece dei dolcetti.

Nonostante dei numeri di gabbiani simili al primo esperimento si avvicinarono alle spugne, un numero maggiore si avvicinò alle spugne senza beccarle. "Ciò suggerisce che i gabbiani possono avvicinarsi agli oggetti prima di distinguere ciò che sono e discriminare i tipi di oggetto a una distanza più ravvicinata", spiegano gli autori.

Sicuramente una ricerca davvero interessante, che sarà approfondita in futuro da altri nuovi studi.