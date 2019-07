Un gabbiano sembra aver 'rapito' un chihuahua. Potrebbe accadere, secondo gli esperti

Un piccolo chihuahua sembra essere stato recentemente portato via dal cortile di casa sua a Paignton, una città di mare nella parte meridionale del Regno Unito. Il "ladro", almeno secondo il proprietario del cane, è un gabbiano.

Non ci sono foto o video che documentino l'attacco, tuttavia è cosa nota che i grandi gabbiani sono soliti a catturare piccoli mammiferi. Un attacco del genere è fattibile, ma sono "molto rari" afferma Viola Ross-Smith, del British Trust for Ornithology, che ha conseguito il dottorato con una ricerca sui gabbiani.

L'evento sembra essersi verificato il 21 luglio alle 12:30 (ora locale), quando il gabbiano si è scagliato sul giardino della casa di Becca Hill, la padrona del cane. Il suo chihuahua, un maschio di 4 anni marrone e bianco di nome Gizmo, è stato catturato dall'uccello con il becco, che è poi volato via.

Nel Regno Unito, i gabbiani che si trovano più comunemente nelle aree urbane sono i gabbiani reali nordici (Larus argentatus) e il gabbiano zafferano (Larus fuscus). Quest'ultimi hanno dimensioni di 64 centimetri, con un'apertura alare fino a 150 cm. Mentre i gabbiani reali nordici sono grandi 66 cm, con un'apertura alare di 146 cm.

Come molti altri tipi di grandi gabbiani, entrambe le specie sono onnivore e mangiano tutto ciò che possono trovare. La loro dieta è in genere composta da pesci, invertebrati, verdure e cibo umano, ma a volte si nutrono anche di piccoli mammiferi che possono avere le dimensioni di un chihuahua: come ratti, talpe, e persino piccoli conigli, afferma Ross-Smith.

Tuttavia, è importante notare che tali attacchi sono rari, e in genere i gabbiani non rappresentano una minaccia per piccoli animali domestici o bambini, ha affermato Ross-Smith. "I gabbiani non attaccano solo casualmente persone o altri animali."