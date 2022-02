Gabe Newell spiega l'addio di Steam ai giochi NFT: 'il problema sono alcuni utenti'

È notizia dello scorso ottobre il fatto che Steam abbia bandito i videgiochi basati sulla blockchain, in particolare quelli che ruotano attorno al concetto degli NFT ed alla loro applicazione in-game. Oggi, a esprimersi sulla questione è il cofondatore e Presidente di Valve Gabe Newell.

Le dichiarazioni di Newell fanno parte di una ben più ampia intervista rilasciata a Rock Paper Shotgun in occasione del lancio della mini-console Steam Deck, sulla quale Valve sta puntando molto in termini di marketing e che sembra anche essere decisamente apprezzata dagli utenti.

Newell ha spiegato che Steam non vuole chiudere le porte agli NFT in sé e che l'azienda anzi crede nella tecnologia e nel concetto alla loro base: il problema, però, è che "devi separare le tecnologie dagli attori che le utilizzano. Pensala come in chimica: guardi alla nitrocellulosa e pensi di poterla utilizzare per applicazioni molto interessanti. Ma poi tutti la usano per fabbricarci pistole con cui sparano alla gente".

Insomma, la tecnologia dietro gli NFT è "ragionevole", secondo le parole di Newell, ma il problema sono le persone che si trovano dietro i suoi utilizzi, talvolta anche su larga scala e, magari, nel gaming: "le persone che lavorano in quello spazio tendono ad essere collegate a molte attività criminali e a dei comportamenti sospetti. Quindi è un problema che riguarda molto più gli utenti che la tecnologia".

Gaben continua spiegando che, nella sua opinione, la maggioranza delle transazioni sono fraudolente, con utenti che utilizzano exploit come quello che ha colpito il marketplace di OpenSea poche settimane fa, oppure che si affidano a fondi provenienti da redditi generati con frodi e crimini di vario genere. Newell spiega che, su queste basi, "le persone che si trovano nel sistema degli NFT al momento non sono persone con cui conviene fare affari". Intanto, però, i giochi NFT sono sbarcati su Epic Game Store, che ha iniziato ad accoglierli a braccia aperte dopo il ban di Steam.