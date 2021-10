Gadget tech da avere? Che domande: LED per carta igienica e spazzolino con display

Il mondo della tecnologia consente alle aziende di "sbizzarrirsi" particolarmente. D'altronde, non bisogna sempre prendersi sul serio e in determinati contesti anche i prodotti più "assurdi" potrebbero in realtà tornare utili, come ci ha insegnato il kit RGB per il bagno. A tal proposito, effettivamente c'era qualcosa che mancava.

Infatti, il succitato "kit" non era esattamente completo: mancavano i LED per la carta igienica. Sì, avete capito bene: qualcuno nel 2018 ha provato a raccogliere 75.000 dollari su Kickstarter per una semplice "luce smart" in grado di attivarsi mediante un rapido movimento. Il progetto non è tuttavia andato come sperato, dato che la campagna è terminata il 31 agosto 2018 con 15 sostenitori e 745 dollari raccolti. I sostenitori del "bagno da vero gamer" probabilmente si staranno "mangiando le mani" per non aver conosciuto il progetto all'epoca.

Non preoccupatevi però: c'è qualcosa di più recente. Tra l'altro, si tratta di un prodotto "promosso" anche da OnePlus (sì, proprio il noto produttore di smartphone). Infatti, la popolare azienda sta permettendo ad alcuni utenti di provare dei dispositivi un po' "fuori dal comune". In questo contesto, come potete leggere sul forum ufficiale di OnePlus, il noto brand sta "spingendo" le persone a mettere alla prova uno spazzolino smart con display, chiamato Oclean X Pro Elite.

Potreste dunque voler approfondire anche quest'ultimo, magari prendendo visione del trailer di annuncio di Oclean X Pro Elite pubblicato su YouTube. Insomma, adesso il "kit tech per il bagno" è realmente completo.