Gaffe di Chiara Ferragni: pubblica su Instagram le password degli account di Fedez

Gaffe di capodanno per Chiara Ferragni. La popolare influencer italiana, in questi giorni in vacanza a Dubai con la famiglia, nella giornata di ieri ha pubblicato una Storia che ritraeva il figlio Leone alle prese con l'iPad del padre, Fedez. Tuttavia, come osservato da molti, sullo schermo non era presente alcun gioco, ma una lista di password.

Nella fotografia del piccolo, immediatamente rimossa dalla modella milanese, infatti, era aperto un file equivoco contenente le credenziali social di vari account Instagram. I più attenti hanno notato la presenza dell'username e password di tale @63camilla, un account che più volte ha difeso la coppia su Instagram sotto le fotografie e che ora risulta cancellato.

Nella serata di ieri a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la stessa Chiara Ferragni, ovviamente tramite una Storia di Instagram, in cui ha voluto precisare che 63camilla non è un profilo fake creato da lei ed il marito, ma è gestito dalla suocera. “Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’Ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. ‘I figli so’ pezzi ‘e core’!” si legge.