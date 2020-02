Gaffe di Trump: si congratula con lo stato sbagliato per la vittoria del Super Bowl

La scorsa notte gli Stati Uniti si sono fermati per il Super Bowl 2020, che è stabilmente l'evento sportivo più visto al mondo. Anche il presidente Donald Trump ha ovviamente visto la partita, ma è stato vittima di un vero e proprio epic fail su Twitter.

Trump, nel congratularsi con i Kansas City Chiefs per la vittoria del campionato, ha twittato le sue congratulazioni al "grande stato del Kansas". C'è però un problema: i Chiefs hanno infatti sede a Kansas City, nel Missouri.

La gaffe non è ovviamente passata inosservata e, sebbene il Presidente abbia immediatamente provveduto a rimuovere il messaggio (probabilmente avvisato dal suo social media manager), in molti hanno fatto lo screenshot, che manco a dirlo è immediatamente diventato virale.

Poco dopo il tycoon newyorkese ha ri-pubblicato il tweet in forma corretta, in cui si è congratulato con i "Kansas Chity Chiefs per la grande partita. Siamo orgogliosi di voi e del grande stato del Missouri. Siete dei veri campioni".

I detrattori del capo della Casa Bianca non si sono lasciati sfuggire l'occasione ed hanno osservato che "è inaccettabile che un Presidente non conosca la propria nazione". Come sempre, insomma, Trump divide gli americani e l'opinione pubblica, anche durante il Super Bowl.