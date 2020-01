Questa galassia è 2.5 volte più grande della Via Lattea e ha 10 volte le sue stelle

Le galassie a spirale (come la nostra Via Lattea) sono alcune delle strutture più comuni dell'Universo. Tuttavia, anche tra queste strutture, ve ne sono alcune che riescono a distinguersi e ad attirare l'attenzione degli astronomi. Come ad esempio UGC 2885, recentemente osservata dal telescopio spaziale Hubble.

Questa galassia, infatti, è situata nella costellazione di Perseo alla distanza di circa 310 milioni di anni luce dalla Terra. È circa 2.5 volte più ampia della nostra ed è stata soprannominata "Galassia di Rubin", in onore dell'astronoma americana Vera Rubin.

Benne Holwerda, dell'Università di Louisville, ha osservato questa galassia con il telescopio spaziale Hubble della NASA. Questa nuova immagine della Galassia di Rubin fa parte dei risultati che Holwerda ha presentato all'incontro annuale dell'American Astronomical Society. La ricerca della donna si concentra sull'enorme dimensione della galassia.

"Non sappiamo ancora del tutto come abbia fatto [la galassia] a diventare così grande", dichiara Holwerda in un comunicato stampa. Secondo gli astronomi, infatti, questa sua grandezza non è stata ottenuta attraverso la fusione con altre galassie. UGC 2885 si trova in un luogo abbastanza isolato nel cosmo, e questa potrebbe essere stata la chiave della sua peculiarità: la sua forma incontaminata.

La galassie sono molto spesso deformate a causa delle interazioni con altri "simili". La struttura di UGC 2885 è, invece, quasi perfetta. Per crescere in questo modo la galassia o ha dovuto consumare strutture circostanti più piccole, oppure ha lentamente accumulato gas intergalattico per un lungo periodo di tempo. Attualmente gli astronomi stanno scrutando l'interno della galassia, per cercare di rispondere a questo dilemma.