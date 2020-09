Questa galassia che assomiglia a un TIE di Star Wars si è appena 'svegliata'

La galassia TXS 0128+554 (o in breve TXS 0128) si trova a circa 500 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Cassiopea. Al centro possiamo trovare un buco nero supermassiccio 1 miliardo di volte la massa del nostro Sole che rilascia getti di materiale, la causa dietro l'attività (e la luminosità) della galassia.

La galassia è stata scoperta per la prima volta dal telescopio spaziale per raggi gamma Fermi della NASA nel 2015, ma i suoi getti sono così deboli che ci sono voluti cinque anni di dati per confermarla come sorgente di raggi gamma. Questa volta utilizzando il Very Long Baseline Array (VLBA) i ricercatori sono stati in grado di sondare i 35 anni luce più vicini intorno al buco nero supermassiccio.

"La prima volta che ho visto i risultati, ho subito pensato che assomigliasse alla navicella spaziale TIE di Darth Vader di Star Wars: Episodio IV. È stata una sorpresa divertente, ma il suo aspetto a frequenze radio diverse ci ha anche aiutato a saperne di più sulle galassie attive", afferma il professor Matthew Lister della Purdue University.

Nei raggi gamma, la galassia sembra essere 100.000 volte più debole di galassie similmente attive. Il motivo? Secondo quanto riporta il team sull'Astrophysical Journal, ciò potrebbe essere dovuto alla posizione dei getti - che non puntano verso la Terra - rispetto alla nostra linea di vista. Un lato della galassia, infatti, è più vicino a noi, quindi lo vediamo in un momento successivo rispetto all'altro, fornendo alcuni importanti spunti sulla sua evoluzione.