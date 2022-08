Il James Webb ci regala la galassia Cartwheel come non si era mai vista

Il James Webb Space Telescope (JWST) è ormai in orbita dal 25 dicembre 2021 e da quel momento sta regalando emozioni straordinarie a studiosi ed appassionati, permettendo di vedere il cosmo come mai prima d'ora. Ora, la NASA ha affermato che il JWST ha catturato un altro oggetto celeste incredibile, la coloratissima galassia Cartwheel.

Tutti ricordiamo come il 12 luglio scorso l'Agenzia spaziale statunitense abbia diffuso le prime immagini catturate dal JWST destando uno stupore ed una meraviglia enorme, con le foto delle Scogliere cosmiche della Nebulosa della Carena, il Quintetto di Stephan e la Nebulosa Anello Meridionale. Immagini di una risoluzione e di un colore mai viste prima.

Ora, la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea hanno affermato che il James Webb ha segnato un altro grande successo nella sua ricerca di corpi celesti lontani. Ha scrutato attraverso il tempo e le enormi quantità di polvere cosmica per catturare una nuova meravigliosa immagine della galassia Cartwheel, rivelando l'anello di colore rotante con una chiarezza senza precedenti.

Situata a circa 500 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione dello Scultore (un raggruppamento di stelle introdotto dall'astronomo francese Nicolas Louis de Lacaille), la galassia di Cartwheel ha acquisito la sua particolare forma durante una spettacolare collisione frontale tra due galassie.

Secondo quanto spiegato da una dichiarazione congiunta di ESA e NASA: "L'impatto ha generato due anelli in espansione dal centro della galassia, come increspature in uno stagno dopo che un sasso vi è stato lanciato".

"Un anello bianco più piccolo rimane vicino al centro della galassia, mentre quello esterno, con i suoi raggi molto colorati, si è espanso verso l'esterno per circa 440 milioni di anni, quasi come se andasse alla deriva nell'universo".

Già il telescopio spaziale Hubble aveva precedentemente catturato immagini di questa rara galassia ad anello, che si riteneva fosse una galassia a spirale (come la nostra Via Lattea) prima di essere colpita da una galassia "intrusa" di più piccole dimensioni.

Ma la capacità del JWST di rilevare la luce infrarossa gli ha permesso di vedere attraverso "l'enorme quantità di polvere cosmica incandescente" che oscurava una precisa visione della galassia Cartwheel, rivelando nuovi straordinari dettagli sulla sua formazione stellare, così come sul comportamento del buco nero supermassiccio nel suo cuore.

Ancora una volta il James Webb Space Telescope ci regala immagini mai viste prima del nostro universo. E siamo solo all'inizio.

Potete ammirare l'immagine della galassia Cartwheel alla fine della news. Nel video invece la differenza tra ciò che ha visto Hubble ed il JWST. Crediti d'immagine: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

