Intorno alla nostra galassia è stato trovato un cimitero di stelle morte

Nella vita nulla è eterno, anche se Jeff Bezos sta sborsando molti miliardi per cercare un metodo per allungare la vita. La morte è un destino che condividiamo con tutto quello che esiste all'interno del nostro Universo, perfino con le stelle, e dei ricercatori hanno recentemente trovato un cimitero stellare intorno alla nostra galassia.

Quello che hanno rivelato e tracciato con successo per la prima volta era un cimitero stellare che supera di gran lunga l'altezza della nostra galassia, così come hanno affermato sullo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Gli esperti hanno chiamano la loro scoperta un "mondo sotterraneo galattico".

L'"altezza" di questo mondo sotterraneo è "tre volte più grande della stessa Via Lattea", secondo David Sweeney, uno studente PhD del Sydney Institute for Astronomy, nonché autore dello studio. "E inoltre un incredibile 30% degli oggetti è stato completamente espulso dalla galassia."

In particolare gli scienziati stavano cercando buchi neri o stelle di neutroni, il risultato della morte stellare di questi astri. "Il problema più difficile che ho dovuto risolvere per dare la caccia alla loro vera distribuzione", continua Sweeney, "è stato quello di rendere conto dei 'calci' che ricevono nei momenti violenti della loro creazione."

Adesso gli esperti stanno realizzando dei grafici di questo cimitero, ma ciò che i ricercatori hanno trovato particolarmente notevole è stata la sua composizione. "Questi resti compatti di stelle morte mostrano una distribuzione e una struttura fondamentalmente diverse rispetto alla galassia visibile", ha detto Sweeney.