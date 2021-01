Questa è la galassia più lontana e antica di tutto l'Universo

Ad aver dato origine alla storia dell'Universo - così come tutti sappiamo - è stato il Big Bang circa 13,8 miliardi di anni fa. Per conoscere al meglio questo periodo, gli esperti utilizzano strumenti potentissimi, per vedere quando si sono formate le prime galassie.

Così, un team di astronomi è riuscito a scoprire la galassia più antica e distante di sempre: GN-z11. La ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, mentre lo studio è stato guidato da Linhua Jiang del Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics e dal Prof. Nobunari Kashikawa dell'Università di Tokyo.

Il team di ricerca ha utilizzato il telescopio Keck I sul monte Maunakea, nelle Hawaii, per misurare il famoso "spostamento verso il rosso" (di cui vi abbiamo già parlato) di GN-z11 per determinarne la distanza. GN-z11, infatti, si trova a 13,4 miliardi di anni luce da noi ed è stata creata solo 400 milioni di anni dopo il Big Bang.

"Il telescopio spaziale Hubble ha rilevato più volte la firme nello spettro di GN-z11. Tuttavia, anche Hubble non è in grado di risolvere le linee di emissione dell'ultravioletto nel grado di cui avevamo bisogno. Quindi ci siamo rivolti a uno spettrografo terrestre più aggiornato, uno strumento per misurare le linee di emissione, chiamato MOSFIRE, che è montato sul telescopio Keck I alle Hawaii", ha dichiarato Kashikawa.

Se le successive osservazioni confermeranno i risultati di questo ultimo studio, allora gli astronomi potranno dire con certezza che GN-z11 è la galassia più lontana mai osservata. Ad aumentare la nostra conoscenza sul passato dell'Universo, sarà il telescopio spaziale James Webb, che dovrebbe essere lanciato proprio quest'anno, finalmente!