In una galassia lontana tre buchi neri supermassicci stanno per scontrarsi

Trovare dei buchi neri in una galassia non è di certo una novità. Trovarne tre che sono estremamente vicini, però, non è una cosa comune; sono stati scoperti tre buchi neri supermassicci vicini al centro di una galassia che si trova a circa 300 milioni di anni luce di distanza da noi, NGC 6240.

Nello studio, pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, un team internazionale di astronomi ha identificato tre buchi neri supermassicci vicino al centro della loro galassia, visibilmente disturbato dagli effetti gravitazionali di una fusione tripla.

NGC 6240, molto probabilmente, è il risultato di una fusione ordinaria tra due galassie. Per questo motivo i ricercatori si aspettavano di trovare due buchi neri supermassicci vicino al centro della collisione cosmica. Lo stupore si è però raddoppiato quando sono stati trovati tre mostri galattici invece dei due immaginati.

I tre buchi neri di NGC 6240, che hanno una massa di circa 90 milioni di soli (in confronto, Sagittarius A*, il buco nero che si trova al centro della nostra galassia, ha una massa di 4 milioni di soli) sono tutti stipati in una regione grande meno di 3.000 anni luce. "Fino ad ora, una tale concentrazione di tre buchi neri supermassicci non era mai stata scoperta nell'Universo", afferma il co-autore dello studio Peter Weilbacher dellIstituto Leibniz per l'astrofisica di Potsdam in un comunicato stampa.

Oltre ad essere strana, la scoperta è senza precedenti perché mostra in che modo si uniscano più galassie contemporaneamente. Un processo che riesce a spiegare la presenza di alcune galassie "mostruose" che si trovano nell'Universo. "Le nostre osservazioni forniscono la prima indicazione di questo scenario", afferma infine Weilbacher.