La galassia NGC 972 si mostra in tutto il suo splendore grazie ad Hubble

In un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale, la NASA ci mostra una recente istantanea della galassia chiamata NGC 972, che è stata scattata dal potente telescopio Hubble.

Come sottolineato dai ricercatori, la galassia è in espansione e contiene delle nuove stelle che riscaldano le nuvole di gas idrogeno e creano la luce calda che si può vedere nell'immagine. NGC 972 è stata avvistata per la prima volta nel lontano 1784, dall'astronomo William Herschel che è accreditato da molti come lo scopritore.

NGC 972 è una galassia a spirale, simile alla nostra Via Lattea, ma è un pò diversa grazie alle sue stelle. La NASA si sofferma anche sulle tonalità viste nello scatto: "il bagliore arancione è creato dalla reazione alla luce intensa del gas idrogeno, che fluisce verso l'esterno delle vicine stelle neonate" si legge nel post.

L'osservazione dell'evoluzione delle galassie è un processo molto importante per gli scienziati, in quanto consente loro di ottenere maggiori informazioni anche sulla Via Lattea ed il nostro pianeta, oltre che sulla loro evoluzione.

Dalla scoperta della galassia di oltre 200 anni fa, gli astronomi hanno misurato la distanza dalla Terra, che è stimata a 70 milioni di anni luce. Ecco perchè NGC 972 potrebbe essere molto diversa se vista da vicino.