Questa galassia non ha materia oscura e sfida la nostra comprensione dell'Universo

L'Universo ha delle regole. Tutto quello che può essere trovato al suo interno segue uno schema sempre coerente con le sue leggi. Cercare di capire queste regole non è facile per noi... e quando crediamo di aver capito qualcosa le nostre convinzioni vengono subito messe alla prova, così come riportato in un nuovo studio.

A 250 milioni di anni luce dalla Terra è possibile trovare una galassia che sembra non avere materia oscura. Il problema è serio, poiché "galassie come questa non dovrebbero esistere", ha affermato Pavel Mancera Piña, dottorando in astronomia presso l'Università di Groningen nei Paesi Bassi e astronomo presso ASTRON.

La loro esistenza, infatti, non può essere spiegata con nessuna teoria esistente, e mette in ginocchio la nostra comprensione dell'Universo. La galassia, chiamata AGC 114905, è grande quanto la Via Lattea ma ha 1.000 volte meno stelle (questa è una mappa della materia oscura della Via Lattea). Quando i ricercatori hanno studiato per la prima volta questa struttura cosmica, hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava a causa della velocità di rotazione della galassia.

Dopo 40 ore con il Very Large Array, i ricercatori hanno concluso che non sembra esserci spazio all'interno della galassia per la materia oscura. Altra galassie sono state trovate senza materia oscura, me questa assenza poteva essere giustificata dalla presenza di altre galassie ancora più massicce che "sottraevano" la materia oscura.

Tuttavia AGC 114905 non ha galassie massicce nelle vicinanze, e quindi questa opzione è stata esclusa. La materia oscura è essenziale per la formazione delle galassie... e strutture del genere che non ne hanno sfidano la nostra comprensione sull'argomento. "Abbiamo cercato di capire cosa sia la materia oscura negli ultimi 50 anni, ma sembra che siamo arrivati ​​a una sorta di vicolo cieco", ha dichiarato Mancera Piña.

Insomma, a questo punto vedremo come sarà risolto questo apparente mistero cosmico, perché la soluzione sembra lungi dall'essere trovata. Intanto, secondo uno studio, il segreto per capire la materia oscura è la presenza di una quinta dimensione.