Nella nostra galassia potrebbero esserci più pianeti grandi come la Terra del previsto

Secondo quanto riporta un team di astronomi, intorno ai sistemi stellari binari, quindi quei sistemi in cui orbitano due stelle, i pianeti delle dimensioni della Terra potrebbero non venire mai scoperti a causa del bagliore delle loro stelle madri. Circa la metà di questi corpi celesti sono binari... quindi potremmo aver "ignorato" molti pianeti.

Il team di astronomi dell'Ames Research Center della NASA ha esaminato attentamente le stelle binarie utilizzando i telescopi dell'Osservatorio internazionale Gemini. Le conclusioni degli esperti hanno affermato che i pianeti delle dimensioni della Terra in molti sistemi di stelle binarie potrebbero passare inosservati a TESS e ad altri strumenti che eseguono ricerche sui transiti (un metodo per individuare esopianeti).

In particolare, la luce della seconda stella nella coppia binaria rende più difficile rilevare i cambiamenti nella luce durante il transito del pianeta. A volte, infatti, coppie di stelle molto vicine tra loro possono essere scambiate per stelle singole, a meno che non vengano osservate ad altissima risoluzione (qualcosa che non accade spesso).

Potrebbe essere accaduta la stessa cosa anche con il telescopio TESS? Sì. Il team ha osservato centinaia di stelle che TESS aveva identificato come potenziali ospiti di esopianeti. Qui gli esperti hanno scoperto che 73 di quelle stelle erano sistemi stellari binari che senza un "controllo ad alta risoluzione" apparivano come sistemi a stella singola.

Potrebbero quindi esistere numerosi pianeti delle dimensioni della Terra in questi sistemi binari e non sono stati rilevati. Questa esame senza alcun dubbio apre le porte per nuovi studi futuri.