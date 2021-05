Quanto è grande la nostra galassia? Qual è la sua forma? Scopriamolo insieme

Tra le miliardi di galassie che compongono il nostro universo, noi umani abbiamo avuto la "fortuna" di nascere, crescere (e probabilmente morire) in quella che chiamiamo "Via Lattea". Ma quanto è grande per davvero e com'è fatta realmente? Ecco quello che c'è da sapere.

Abbiamo inserito la parola "fortuna" tra virgolette per un semplice motivo: ad oggi non sappiamo quale altre galassia o porzione di universo ha permesso la nascita e lo sviluppo di forme di vita evolute, quindi essere nati nella Via Lattea non è stata una scelta od un'alternativa. Là fuori nello spazio cosmico potrebbe esserci qualche posto ancor più idilliaco per noi umani? Può essere, ma per ora non ci è dato conoscerlo.

Sappiamo invece molte cose sul conto della galassia che ci ospita, nonostante sia la più difficile da studiare tra quelle che compongono il Gruppo Locale in cui ci troviamo. Questo è causato principalmente dal fatto che non è possibile "osservare" la Via Lattea dall'esterno: essendo noi terrestri letteralmente immersi al suo interno abbiamo potuto ricostruire solo in maniera indiretta la sua forma e il suo contenuto.

Il diametro medio della Via Lattea è ad oggi stimato sui 105.700 anni luce, ma recenti studi hanno confermato che - se si prende in considerazione anche la zona di materia oscura di cui la nostra galassia è costituita - il diametro di quest'ultima si estende fino a 2 milioni di anni luce, a circa metà strada per giungere alla sua collega più vicina, Andromeda.

Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che stiamo parlando di oggetti tridimensionali, e che quindi posseggono anche uno spessore. Secondo le stime più accreditate, la Via Lattea è spessa circa 1.000-1.300 anni luce.

E per quanto riguarda la popolazione di stelle che la abitano? Qui la questione è più delicata, in quanto bisognerebbe prima decidere quali stelle possono rientrare nel conteggio e quali no (soprattutto quelle di massa molto piccola sono tantissime, e difficili da stimare). Basandoci su questo presupposto, i valori più plausibili sono che la Via Lattea contiene tra 100 e 400 miliardi di stelle.

Ma che forma ha con esattezza la nostra galassia? Tenendo a mente la difficoltà di stimare la forma di un oggetto dal suo interno, ad oggi si tende ad immaginare la Via Lattea come una galassia a spirale barrata, cioè avente un nucleo centrale molto luminoso (detto "bulge") da cui si dipartono agli estremi opposti due bracci ricchi di stelle, polveri e gas.

Di recente, però, questa immagine è stata spesso messa in discussione: come possiamo leggere in questo studio del 2015, infatti, non è escluso che la Via Lattea possa possedere ben quattro braccia (e addirittura qualcuna in più di grandezza minore).

Come al solito, l'Universo si dimostra una culla di segreti e di dettagli ancora tutti da scoprire, persino quando si parla del nostro vicinato galattico.