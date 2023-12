Una galassia è scomparsa e poi è riapparsa improvvisamente, stupendo gli scienziati

Una galassia lontana e polverosa, nota come AzTECC71, è stata riscoperta dagli astronomi, sfidando la nostra comprensione delle galassie nell'universo primordiale. Questa galassia massiccia, che continua a creare stelle, emette la sua luce da soli 900 milioni di anni dopo il Big Bang.

Inizialmente, galassie come AzTECC71 erano considerate estremamente rare in quel periodo, ma ora gli astronomi ritengono che potrebbero essere da tre a dieci volte più comuni di quanto si pensasse in precedenza. AzTECC71 è stata inizialmente individuata da osservatori terrestri come un oggetto sfocato e potenzialmente lontano.

Tuttavia, osservazioni successive con il Telescopio Spaziale Hubble non sono riuscite a localizzarla, lasciando gli scienziati perplessi. La situazione è cambiata con l'arrivo del James Webb Space Telescope (JWST), che, grazie alla sua maggiore sensibilità nell'infrarosso, ha permesso di riscoprire AzTECC71 e stimare le sue proprietà.

La galassia è avvolta da polvere, che blocca la sua luce visibile e emette solo nell'infrarosso, nonostante sia un oggetto prolifico nella formazione stellare, con la creazione equivalente di 800 nuove stelle simili al Sole ogni anno. La sua lontananza e l'espansione dell'universo fanno sì che la luce di questa galassia sia spostata ancora più lontano nell'infrarosso.

La riscoperta di AzTECC71 è parte della collaborazione COSMOS-Web e i risultati sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal. Questa scoperta è significativa perché indica che c'era molto più polvere nell'universo primordiale di quanto si pensasse in precedenza.