Ecco a voi la galassia più grande di sempre: e continua a crescere sempre di più

È vero che nel nostro Universo esistono strutture gargantuesche, ma queste solitamente sono degli insiemi molto grandi di buchi neri o galassie. Recentemente, invece, è stata osservata la galassia più grande di sempre: Alcyoneus, lunga 16.3 milioni di anni luce, nonché la più grande struttura di origine galattica.

Queste formazioni 'giganti' rimangono un mistero: sono costituite da una galassia ospite (l'ammasso di stelle in orbita attorno a un nucleo galattico contenente un buco nero supermassiccio) e da colossali getti e lobi che eruttano dal centro galattico. Questi getti possono percorrere enormi distanze prima di espandersi in giganteschi lobi che emettono onde radio.

Non è una cosa strana, sia chiaro. Anche la Via Lattea (la nostra casa) ha getti simili. Quello strano, su cui non abbiamo molta padronanza, è che alcune galassie crescono fino a dimensioni assolutamente gigantesche, su scale megaparsec. Per trovare la nuova scoperta gli astronomi hanno cercato questi valori "anomali" nei dati raccolti dal LOw Frequency ARray (LOFAR), una rete interferometrica composta da circa 20.000 antenne radio, distribuite in 52 località in tutta Europa.

È così che hanno trovato Alcyoneus a qualche miliardo di anni luce di distanza. La struttura cosmica ha una massa di circa 240 miliardi di volte quella del Sole e un buco nero supermassiccio al centro di circa 400 milioni di volte la massa del Sole. Alcyoneus potrebbe trovarsi in ​​una regione dello spazio con una densità inferiore alla media, il che potrebbe consentirne l'espansione, oppure l'interazione con la rete cosmica ha un ruolo nella crescita dell'oggetto.

Quello che è certo è che la galassia si sta espandendo sempre di più e non abbiamo capito il perché.