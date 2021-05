Questa è la galassia a spirale più vecchia di tutto l'Universo: ecco la sua età

Lo studio del nostro Universo continua senza sosta e, sulla rivista Science, gli esperti hanno presentato un'immagine della più antica galassia a spirale conosciuta, che si è formata 12,4 miliardi di anni fa. La galassia si chiama BRI 1335-0417 ed è stata immortalata dal telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile.

Questo tipo di galassie, quindi, iniziarono a formarsi già 1,4 miliardi di anni dopo il Big Bang. "La cosa interessante di tutto questo [...] è che in questi bracci a spirale il gas viene compresso. Quindi sono in realtà un catalizzatore per innescare la formazione di nuove stelle", ha dichiarato a Insider il dottor Kai Noeske dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

Secondo gli studi attuali, la formazione delle galassie raggiunse il suo picco circa 3,3 miliardi di anni dopo il Big Bang, quando iniziarono a formarsi la maggior parte delle stelle nell'Universo. "È sorprendente che i nostri risultati mostrino che BRI 1335-0417 aveva strutture simili alle galassie vicine, molto prima della fase attiva della formazione galattica", ha dichiarato Takafumi Tsukui, autore principale dello studio.

BRI 1335-0417 è quindi la galassia a spirale più antica mai conosciuta, ma non è la galassia più vecchia di tutte, poiché questo primato appartiene GNz11 (così come vi abbiamo già raccontato) che si è formata 13,4 miliardi di anni fa, solamente 400 milioni di anni dopo il Big Bang.