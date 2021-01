Nella nostra galassia abbiamo una delle Super-Terre più antiche: ha 10 miliardi di anni

Al 237° meeting dell'American Astronomical Society (AAS), l'autore principale dello studio Lauren Weiss, borsista post-dottorato presso l'Università delle Hawaii, ha parlato dell'esopianeta TOI-561b, che orbita intorno a una delle stelle più antiche della Via Lattea. Il pianeta è una "super-Terra" calda e rocciosa.

L'esopianeta è circa il 50% più grande e tre volte più massiccio della Terra e, con un'orbita molto ravvicinata, impiega meno di 12 ore per completare un giro. Per questa sua vicinanza, TOI-561b ha una temperatura superficiale media di oltre 1.726 gradi Celsius, ovviamente nessuna forma di vita (almeno come la conosciamo) potrebbe esistere in questo luogo.

La bassa densità di TOI-561b suggerisce che abbia relativamente pochi elementi pesanti ed è quindi un pianeta molto vecchio, formandosi forse circa 10 miliardi di anni fa. "TOI-561b è uno dei più antichi pianeti rocciosi mai scoperti", ha dichiarato Weiss nella dichiarazione della UC-Riverside. "La sua esistenza mostra che l'universo ha formato pianeti rocciosi quasi dal suo inizio 14 miliardi di anni fa."

Il sistema si trova a circa 280 anni luce dalla Terra e ospita altri due pianeti noti oltre a TOI-561b. Tuttavia, questi altri due corpi celesti sono troppo grandi e non abbastanza densi per essere rocciosi. Il mondo in questione è stato studiato grazie alle osservazioni effettuate dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e dall'Osservatorio WM Keck alle Hawaii.