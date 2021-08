Ecco le galassie che si stanno cannibalizzando a vicenda: l'incredibile foto di Hubble

Il Telescopio Spaziale Hubble ha colpito di nuovo nel segno, regalandoci una foto tanto spettacolare quanto violenta: un trittico di galassie sorelle sta pian piano scontrandosi e mutilandosi a vicenda, in quello che sembra un vero e proprio tiro alla fune gravitazionale.

Il telescopio spaziale Hubble è lo strumento scientifico più usato e che più appare di frequente negli studi e nelle ricerche astronomiche. Senza di lui verrebbe a mancare un elemento prezioso per la cosmologia, e c'è mancato davvero poco che lo perdessimo per sempre il mese scorso, quando la NASA ha affrontato uno dei problemi più gravi mai verificatosi sul Telescopio.

Per fortuna tutto si è risolto, e l'osservatorio "con gli occhiali" è tornato alla sua eccezionale routine, regalandoci non solo dati preziosi, ma anche foto di bellezza ultraterrena. Questi spettacoli spesso più sono affascinanti e più sono violenti, ed è proprio quello che viene ripreso nella foto pubblicata di recente sul sito ufficiale dell'Agenzia spaziale americana (potete osservarla ad elevata risoluzione in calce a questa news).

Quello che vedete è un vero e proprio tiro alla fune cosmico, dove l'interazione gravitazionale funge da arbitro supremo: il trittico di galassie sorelle, conosciuto come Arp 195, sta letteralmente cannibalizzandosi scambievolmente, distruggendo e deformando i tre ammassi galattici protagonisti, per generare qualcosa - probabilmente fra centinaia di milioni di anni - di completamente nuovo.

L'ammasso è situato piuttosto lontano dalla Terra, ad una distanza di oltre 760 milioni di anni luce. Cosa molto interessante è che queste galassie, a causa della loro deformazione, non possono essere catalogate come normali corpi galattici, ma vanno sotto il nome di "galassie peculiari", un elenco creato nel 1966 dal Caltech e contenente soltanto 338 oggetti celesti.

Per gli scienziati è fondamentale studiare questo tipo di scontri cosmici in quanto possono dare informazioni utili su come l'universo ha interagito nelle ere passate, al fine di fornire dati utili per previsioni future.

Crediti d'immagine: ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton.