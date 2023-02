Queste galassie catturate dal telescopio James Webb non dovrebbero esistere

Il telescopio spaziale James Webb è sempre al lavoro, e questa volta ha catturato le immagini di alcune galassie estremamente distanti, che però si sono rivelate un inaspettato rompicapo per gli astronomi. Dopo averne calcolato la massa, le galassie sono apparse più grandi di quanto si credeva possibile.

"Il JWST può osservare una galassia in diverse lunghezze d'onda, ottenendo dettagli e informazioni. Quei dettagli sono importanti perché ci permettono di fare una stima sul numero di stelle al suo interno," ha affermato il Professor Ivo Labbé, autore dello studio. "È ciò che abbiamo fatto. Ed è stato sorprendente, poiché il numero di stelle presenti in queste galassie è circa 10 volte più alto di quello che ci aspettavamo."

Le sei galassie in questione, seppur non siano le più distanti rilevate dal telescopio Webb, sono comunque antiche; la loro luce proviene infatti da circa 600 milioni di anni dopo il Big Bang.

Questi oggetti celesti dovrebbero essere piccoli e in fase di crescita, ma uno di essi sembra avere una massa 100 miliardi di volte maggiore rispetto al Sole. Questa dimensione corrisponde alla massa totale della nostra galassia, con la differenza che lo stesso numero di stelle dovrebbe essere contenuto in un oggetto 30 volte più piccolo della Via Lattea.

Qual è il problema, dunque? Semplicemente, secondo l'attuale modello cosmologico, in quel periodo dell'Universo non c'era abbastanza materia che potrebbe spiegare la presenza di una moltitudine di galassie così dense e massive.

Gli astronomi sono perciò cauti nel confermare questi risultati. "Se usiamo le nostre tecniche standard otteniamo una risposta che non ha senso," ha spiegato il Professor Labbé. "Significa forse che dobbiamo abbandonare decenni di cosmologia? Probabilmente no. Potrebbero esserci altri fattori che semplicemente non abbiamo ancora considerato."

Una prima ipotesi riguarda l'effetto dei buchi neri supermassivi sulle misurazioni. Questi oggetti giganti, che si trovano al centro di ogni galassia, potrebbero essere diventati dei quasar; divorando le stelle intorno a loro, emetterebbero molta luce e ciò potrebbe far apparire più stelle di quante ce ne siano in realtà.

Il team di astronomi è ora al lavoro su quest'ipotesi, ed ha per l'appunto confermato la presenza di un buco nero al centro di almeno una delle sei galassie. Nei prossimi mesi emergeranno altri dati a riguardo e noi non vediamo l'ora di scoprire di più.