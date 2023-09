Avete mai visto due galassie che si scontrano? Ecco la spettacolare immagine di Hubble

Il telescopio spaziale Hubble NASA/ESA non smette di stupire. Dal 1990, anno del suo lancio in orbita, ha sondato il cosmo regalandoci immagini meravigliose dell'universo che ci circonda, dai pianeti che compongono il nostro Sistema Solare allo spazio profondo. Questa volta, il suo attento occhio, ha scovato due galassie particolari.

In questa nuova e splendida immagine, che potete trovare in calce, ciò che salta subito all'occhio dello spettatore è che ci troviamo nel bel mezzo di una collisione di una coppia di galassie. L'immagine, infatti, che è stata scattata utilizzando la Advanced Camera for Surveys di Hubble, uno strumento avanzato per scandagliare lo spazio, mostra Arp 107, un oggetto molto affascinante.

Questo "duo galattico" in collisione si trova a circa 465 milioni di anni luce dalla Terra e fa parte del famoso "Atlante delle galassie particolari", un importante catalogo di 338 galassie compilato nel lontano 1966 da Halton Arp, un astronomo statunitense.

Hubble ha raccolto questa immagine come parte di un programma scientifico che ha come fine ultimo l'osservazione di tutti i membri del suddetto catalogo, cercando così di fornire immagini dettagliate di queste galassie spettacolari e non facilmente determinabili.

A sinistra è possibile notare un tipo di galassia estremamente energetica, chiamata galassia di Seyfert, una particolare conformazione cosmica che ospita nuclei galattici attivi al suo interno. Nonostante la sua immensa luminosità, l'immagine non viene "soffocata" ed è quindi possibile ammirare facilmente i dettagli della struttura della galassia.

Possiamo infatti osservare la radiazione proveniente dall'intera galassia, comprese le sue spirali, le aree di formazione stellare e le zone di polvere. Incredibile riflettere sul fatto che stiamo guardando un evento ad una tale distanza da noi ma con una qualità ed un dettaglio straordinario.

Ma non è finita qui, infatti a destra della foto notiamo come la galassia più piccola si colleghi alla sua compagna più grande tramite un sottile, quasi impercettibile, "ponte" di polvere e gas. Nel complesso Arp 107 sembra quasi mostrare una danza tra galassie. Davvero uno spettacolo cosmico.

Vi lasciamo quindi alla splendida immagine di Hubble che, come sempre, potete ammirare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale del Goddard Space Flight Center della NASA.

A proposito del famoso "telescopio con gli occhiali", ecco un interessante approfondimento su curiosità e successi di Hubble. Non potete lasciarvelo sfuggire.